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ماذا يحتاج منتخب من أجل التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات ؟

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ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم؟ ماذا يحتاج منتخب من أجل التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات ؟

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يحل منتخب الأول ضيفًا على نظيره الأنجولي، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان المصري قد واجه نظيره الأنجولي في القاهرة بالجولة الأولى وتمكن من الفوز عليه بهدف دون رد جاء بواسطة محمد مجدي أفشة.

ويعتلي منتخب مصر ترتيب مجموعته بالتصفيات قبل مواجهة نظيره الأنجولي.

ويصعد أول كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى المرحلة الفاصلة على أن يواجه أصحاب التصنيف الأول منتخبات التصنيف الثاني على بطاقة الترشح للمونديال.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات

منتخب مصر في المركز الأول برصيد 10 نقاط

منتخب ليبيا في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط

منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

أنجولا في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انتصار وحيد من بين مباراتيه المقبلتين امام كل من أنجولا في لواندا والجابون في القاهرة من أجل بلوغ المرحلة الحاسمة والأخيرة من التصفيات المونديالية بشكل رسمي، أو التعادل في المباراتين والوصول للنقطة 12 مع عدم فوز ليبيا في مباراة واحدة من مباراتي أنجولا والجابون، المنتخب المصري أمامه فرصة ثالثة في الصعود وهي الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى، بشرط حصول ليبيا على 4 نقاط بحد أقصى من مواجهتي أنجولا والجابون.

المصرى اليوم

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