الأوقاف أدرجته ضمن خطة 2022.. صيانة وترميم مسجد «قاضي القضاة» بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إدراج مسجد القاياتى الأثرى، والمعروف بمسجد قاضى قضاة مصر فى العصر المملوكى، بقرية القاياتى بمركز العدوة، شمال المنيا، ضمن خطة الوزارة للعام 2021- 2022، لصيانة وترميم 63 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بينها 51 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدا صيانة وترميما.

مسجد قاضى القضاة

وشملت الخطة 5 مساجد فى المنيا، هى: مسجد القاياتى الأثرى بالعدوة، والسلام بنجع عمار بدير مواس، والإسلام ادمو فى المنيا، وعلى زين العابدين، بعزبة يعقوب مركز سمالوط، والعسقلانى بمدينة ملوى.

أنشئ مسجد القاياتى عام 1250، على يد شمس الدين القاياتى، قاضى قضاة مصر فى العصر المملوكى، وقد أدرج فى عداد الآثار حديثا عام 1993.

مسجد قاضى القضاة

وأقيم المسجد على مساحة 800 متر، ويضم قبة ضريحية وساحة للصلاة ومنبرا من أندر المنابر، حيث لا توجد منه سوى قطعتين فقط على مستوى العالم، من بينها منبر المسجد والأخرى فى المسجد الكبير بآيا صوفيا فى تركيا، حيث يضم المنبر 3 آلاف قطعة من الأرابيسك المعشق دون المسمار، وبه باب جرار، بالإضافة إلى دكة المبلغ، وتستخدم فى بعض الأوقات مصلى للسيدات، وساحة المسجد تتجاوز 800 متر، ويوجد بجوار المسجد المقر الشتوى التخت بوش، وهو مكان إلقاء الدروس، حيث يوجد فى مقدمته عمود من المرمر بتاج رومانى.

مسجد قاضى القضاة

ومن أبرز الشخصيات التى عاشت بالمسجد، ودفن جثمانه بضريحه، الشيخ مصطفى القاياتى، حفيد الشيخ شمس الدين القاياتى، والذى لقب فى العصر الحديث بـ«خطيب ثورة 1919»، لدوره الكبير فى الثورة ضد الإنجليز.

ويعد المسجد وجهة لحفظ القرآن الكريم، وتعليم الفقه، وتعاليم الدين، حيث تقام فى ساحته الدروس الدينية، والحضرات خلال الاحتفالات النبوية، فهو ملتقى للصوفية، ومزار للمحبين من جميع محافظات مصر، بل من الدولة العربية والإسلامية.

مسجد قاضى القضاة

وأغلق المسجد مرتين منذ إنشائه: الأولى عقب زلزال 1992، بعد تعرض مآذنه للانهيار، وحدوث شروخ بالساحة، والأعمدة، وتمت إعادة صيانته وترميمه، وإعادة فتحه للمصلين والزائرين، وأغلق فى المرة الثانية عقب أمطار وسيول 2019، حيث تعرض للتشققات والشروخ.

مسجد قاضى القضاة

ويقول الدكتور صالح الخالدى، زوج حفيدة الشيخ مصطفى القاياتى، إن المسجد تعرض لمتغيرات طبيعية مثل زلزال 1992 مما تسبب فى انهيار مآذنه، التى تم استبدالها بأخرى حديثة، وتعرض أخيرا للأمطار الغزيرة فى مارس الماضى، مما تسبب فى إحداث شروخ وتنميلات بحوائط وأسقف المسجد، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف فى التدخل لصيانة وترميم المسجد من الانهيار.