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إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البياضية جنوب الأقصر

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إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البياضية جنوب الأقصر إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بالمراكز والقرى.

وبحسب بيان، الأربعاء، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 11 قيراطًا و12 سهمًا عبارة عن أسوار وأحواش دون سند من القانون، وذلك بناحية البياضية.

المصرى اليوم

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