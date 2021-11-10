مجلس السلم والأمن الأفريقي ينظم زيارة ميدانية إلى الصومال

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ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في زيارته التي قام بها إلى العاصمة الصومالية مقديشيو خلال الفترة من ٨-١٠ نوفمبر الجاري، في إطار برنامج عمل المجلس المعد للشهر الجاري تحت الرئاسة المصرية.

والتقى وفد مجلس السلم والأمن خلال الزيارة بعدد من مسئولي الحكومة الصومالية وعلى رأسهم الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» ورئيس الوزراء «محمد حسين روبلي» ووزير الخارجية «محمد عبدالرزاق»، كما التقى الوفد أيضا برئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» السفير فرانشيسكو ماديرا، إلى جانب لقاءات أخرى مع البعثة الأممية والبعثات الأجنبية بالصومال، وممثلي المرأة والمجتمع المدني الصومالي.

وتركزت النقاشات خلال الزيارة على التطورات السياسية والأمنية في الصومال، وبحث تطوير دعم الاتحاد الافريقي لضمان تحقيق الاستقرار في الصومال في ظل انعقاد الانتخابات البرلمانية والسياسية، وضمان التناغم والتنسيق بين الجهود الصومالية وجهود الاتحاد الأفريقي لدحر حركة الشباب، كما سعت النقاشات لبلورة فهم مشترك بين الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ازاء ترتيبات ما بعد ٢٠٢١ الخاصة بالأميصوم وتحديد الادوار المنتظر منها، فضلا عن سبل التغلب على التحديات التي تواجهها.

وأكد السفير المصري على الأهمية التي توليها مصر لضمان أمن واستقرار الصومال الشقيق ولمهام حفظ السلام في القارة الأفريقية، مثمنا بشكل خاص الجهد الذي يقوم به الضباط المصريون في إطار عمل البعثة.