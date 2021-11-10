بدأت بـ«بطيخة قرعة» وانتهت بـ«أبغض الحلال».. القصة الكاملة لانفصال وعودة منة عرفة ومحمود المهدي

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احتلت أزمة انفصال وعودة الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، وتصدر اسميهما تريندات محركات البحث بعد نشر أزمتها ومشاكلها الأسرية أمام للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد «المصري اليوم» القصة الكاملة من بداية الانفصال إلى العودة.

بداية القصة عندما أعلن محمود المهدي انفصال عن منة عرفة، مساء الأحد الماضي، بشكل مفاجئ للجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلًا: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

ومن جانبها، أكدت منة عرفة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام على خبر الانفصال، قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

بعد ساعات من إعلان الخبر، خرج محمود المهدي بتصريح عبر حسابه على انستجرام، موضحًا سبب الانفصال قائلًا: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصیب، أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني»، مضيفًا: «فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

وكان محمود المهدي نشر تصريحا غامضا عبر انستجرام قبل ساعات من إعلان الخبر، حيث نشر صورة بطيخة وعلق عليها قائلًا: «يا حمرا يا قرعة»، وقصد أن الزواج إما أن يكون مشروعا موفقا وناجحا أو غير موفق.

وعاد الفنان الشاب محمود المهدي، أمس، ليعرب عن استيائه الشديد بسبب تلقيه بعض الرسائل الشامتة من متابعيه، منذ أن أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة.

وكتب «المهدي» منشورًا عبر خاصية «استوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير.. للأسف كمية الشماتة في الرسايل تخوف بجد، كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب».

وأضاف: «محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسة عندها احساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية». واختتم المهدي حديثه قائلاً: «ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل».

بدورها، كشفت منة عرفة، مساء الاربعاء، انتهاء الخلاف بينها وبين زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، بعد إعلان انفصالهما خلال الأيام الماضية بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتبت منشورا عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتو يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقه فا بقي أبغض الحلال عند الله بنسبالكو نكته أو حاجة تتمسخروا عليها».

وأضافت: «رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل !، أو مادة خام للشماته فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهله على الست أو على الرجل أو على اهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي إلى ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا اني في موقف لا احسد علیه وشمتانين فينا!! قد ايه انتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في في قلوبكم رحمه، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض».

وتابعت :«لكن دي غلطي انا اني شاركتكوا حياتي الشخصية، الانسان بيغلط عشان يتعلم وانا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، يمكن الخلاف إلى حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانو بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقي انهم كانوا مستنين اول مشکله عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي».

واختتمت حديثها: «بس والله ربنا مش هينولهلكو وربنا يخليلي اهلي وزوجي والناس إلى بتتمنالي الخير وواقفت جمبي».

ورد الفنان محمود المهدي على بوست زوجته برسالة شكر للأشخاص الذين تمنوا له الخير في حياته، مشيرا إلى أنه يعتذر على عدم رده للانشغال بتصوير بعض أعماله الفنيه، حيث اعلنت زوجته الفنانة منه عرفه عن عودتهم بعد انفصال دام 48 ساعة.

وقال محمود المهدي عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «شكرا لكل واحد حاول يكون وصلة خير في حياتي وامي واخواتي واصحابي واهلي والناس وغصب عني عدم ردي على الرسائل والاتصالات الفترة دي».

وتابع: «مشغول في تصوير وانشاء الله الاخبار الجاية كلها خير واستنوني انشاء الله في فيلم الفرصة قريب وفيلم ٦٦٦ وفيلم رحلة دم قريبا الاعلان عنه ومسلسل فيلا ١٠١ بنصور فيه وكل واحد اتمنالي التوفيق وقال كلمة كويسة بتمنالك الخير اللي انت اتمنتهولي».