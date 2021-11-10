"صحة حائل " تصدر 10 تقارير شرعية خلال أكتوبر الماضي

★ ★ ★ ★ ★

منها إنهاء ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 10 تقارير شرعية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021.

وفى التفاصيل ..أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 6 تقارير طبية لمتوفين، و 4 تقارير لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء علمياً واحداً خلال هذا الشهر.

يشار إلى أن صحة حائل تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.