تعليم الأقصر: المشاركة مع 12 محافظة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك وفق مشروع الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة، المزمع تنفيذه في 12 محافظة، وهي (البحيرة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والشرقية والأقصر والمنيا وأسيوط والغربية والمنوفية)، استمرارًا لجهود الدولة مع اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية التعليم سيجري التنفيذ للمشروع للمرحلة الإعدادي والثانوي، عبر مسابقة فنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرح البدائل الإيجابية في مدرستين لـ 30 طالبًا بكل مدرسة، وسيجري اختيار اثنين من كل محافظة ليكرم الجميع بحفل بالوزارة، حيث تم الانتهاء من طرح شروط المسابقة للإدارات المشاركة، كما سيعقد جلسة توعية قبل البدء بالمشروع لتوعية وتعريف الطلاب بخطورتها ووضع الحلول الفعالة من خلال توفير فرص عمل لاستيعابهم في المشروعات القومية.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن من المقرر أن تشكل لجنة متخصصة لتقييم الأعمال بناءً على العناصر التي تشملها شروط المشروع ليعبر الطالب عن الموضوع من خلال رسم لوحة بما جاء من شروط، وذلك في الفترة من 11 نوفمبر إلى 10 يناير.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الإدارات، وهي «إدارة أرمنت الفنية الصناعية بنات – إدارة الأقصر الإعدادية بنات» المستهدفة وفق ما تم التدريب لهم سابقًا عن الهجرة غير الشرعية من قبل وزارة التعليم، وذلك بإشراف إدارة الصحة والسكان، ومدير عام الخدمات مدير الشؤون التنفيذية.