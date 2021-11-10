محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروعات خدمية في دسوق وفوه بـ152 مليون جنيه

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، مدرسة شباس الملح للتعليم الأساسي بدسوق، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب قبريط بفوه، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمحلة دياي، ومحطة الصرف الصحي بكفر مجر بدسوق وافتتح قسم الحضان والعناية المركزة بمستشفى فوه بتكلفة بتكلفة 152 مليون و35 ألف جنيه،ويشيد بالمشاركة المجتمعية.

افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه ،الملعب القانوني «نجيل صناعي» بمركز شباب قبريط «إنشاء جديد» بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، مؤكداً ان المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، اضافة إلى الملاعب الخماسية والشبابية والقانونية.

كما افتتح مدرسة شباس الملح للتعليم الأساسي، إحلال جزئي، بقرية شباس الملح، بمركز دسوق، بتكلفة 4 ملايين و435 ألف جنيه، على مساحة 3441 م2، وتضم 40 فصلاً، لتقليل الكثافة وتضم معامل متنوعة، وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمئن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على ما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وتفقد المعامل والمكتبة، وتابع عرضا رياضيا.

كما افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قسم حضان الاطفال بقوة 30حضان، و4 أجهزة تنفس صناعي، تبرعا من مؤسسة أحمد رجب الخيرية، كما افتتح قسم العناية المركزة بقوة 13 سرير منهم واحد عزل و3 أجهزة تنفس صناعي، تبرعا من مؤسسة الصحة المصرية، للإصلاح الاجتماعي، وكانت قوة الحضان 12 حضانة فقط، وقوة العناية المتوسطة كانت أسرة فقط، وتفقد عدد من أقسام المستشفى منها بنك الدم والمحمول الجديد للمستشفى بقوة1.5 ميجا، والديزل500 كيلو.

وتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى بمحلة دياي، بطاقة 8 آلاف م3/ى، بدسوق، بتكلفة 120 مليون جنيه، ليستفيد منه 65 ألف نسمة، مؤكداً أن المحطة تقام على مساحة 4 أفدنة و21قيراط، وجارى تجارب التشغيل على الحمل والتجهيز لأعمال التسليم الابتدائي، وسيتم افتتاحها منتصف يناير المقبل، لتستفيد منه قرى الصافية منية جناح ومحبة دياي، موجها بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية مضيفاً ان المشروع يخدم منطقة قرى محلة دياى، منية جناج، الصافية، كفر الخير، كفر الجزاير، البكاتوش، منشأة الشاذلي، بتكلفة تقديرية ١٩٠ مليون جنيه.

وتفقد مشروع صرف صحى قرية كفر مجر بدسوق، والذي يضم «محطة رفع، وخط طرد، شبكة انحدار، بتكلفة 20 مليون جنيه، يستفيد منه 11 ألف نسمة، بكفر الشيخ، مؤكداً أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع تم الانتهاء منها وجارى التسليم الابتدائي، وخط طرد بطول 1.5 كم قطر 355 مم، وشبكة الانحدار بطول 8،6 كم اقطار من (160- 450) مم، مضيفاً ان المشروع يخدم منطقة قرية كفر مجر.