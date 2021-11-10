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«نداء » يطالب بـ«وضع حد للازدواجية» في قرارات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

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«نداء مصر» يطالب الحكومة بـ«وضع حد للازدواجية» في قرارات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية «نداء » يطالب بـ«وضع حد للازدواجية» في قرارات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

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طالب الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء ، بـ«وضع حد للازدواجية في القرارات المتخذة بشأن العملية التعليمية، مشيرا إلى قرار مصلحة الضرائب مؤخرا بفتح ملفات ضريبية لمراكز الدروس الخصوصية، رغم تعارضه مع موقف وزارة التربية والتعليم الداعي لمحاربة الدروس الخصوصية وغلق المراكز»، حسب قوله.

وقال «زيدان» في تصريحات صحفية، الأربعاء إن «التوجه العام للدولة هو التصدي لظاهرة مراكز الدروس الخصوصية التي استفحلت في السنوات الأخيرة بعدما تسببت في عزوف الطلبة عن الالتزام بالحضور للمدارس، ما يهدد العملية التعليمية ككل، بالاضافة إلى استنزاف جيوب أولياء الأمور بمبالغ باهظة مقابل هذه الدروس، الأمر الذي جعل الدولة تتصدى بقوة المراكز عبر تجريمها وغلقها».

وأضاف «زيدان» متسائلًا: «كيف في ظل تصدي الدولة لمراكز الدروس الخصوصية تتخذ مصلحة الضرائب قرارا يسمح في طياته بتقنينها من خلال مطالبتها بفتح ملفات ضريبية لتحصيل ضرائب على نشاطها».

وتابع :«هذا القرار باب خلفي لتقنين هذه المراكز ويجهض جهود الدولة للقضاء عليها ليزداد الوضع التعليمي سوء، كما ان هناك آثار سلبية مترتبة على قرار مصلحة الضرائب ستمتد إلى الأسر المصرية بشكل غير مباشر، لأن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، سيلجأون إلى تحميل ما يسددونه من ضرائب على الطلاب من خلال زيادة قيمة الحصص الدراسية لما يصل إلى ضعف الأسعار حاليا، وبالتالي مضاعفة أعباء أولياء الأمور بما لا قبل لهم به».

وطالب رئيس حزب نداء مصر «مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في قرارها الذي يعطي شرعية لأصحاب نشاط تم تجريمه وتحاربه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مستوى جميع المحافظات».

كانت مصلحة الضرائب المصرية طالبت أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بسداد ضريبة الدخل عن نشاطها مؤكدة أن الهدف من ذلك هو مكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الضريبية.

المصرى اليوم

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