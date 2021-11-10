أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تاريخ مواجهات وأنجولا قبل موقعة الجمعة

Print
تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل موقعة الجمعة تاريخ مواجهات وأنجولا قبل موقعة الجمعة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي منتخب الأول بنظيره الأنجولي، مساء الجمعة المقبل في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة قبل الاخيرة لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويكفي المصري الفوز بأي نتيجة في لقاء الجمعة من أجل التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة والفاصلة من عمر التصفيات المونديالية.

وتقابل المنتخب المصري بنظيره الأنجولي في 6 مباريات سابقة، بواقع 5 على المستوى الرسمي وودية وحيدة.

وحقق المنتخب المصري 4 انتصارات وتعادل في مناسبتين ولم يخسر مطلقًا أمام المنتخب الأنجولي خلال المواجهات الستة.

ولعبت مضر ضد أنجولا بتصفيات 1994 وفاز الفراعنة في القاهرة بهدف نظيف وحسم التعادل السلبي مباراة لواندا.

وفي كأس أمم أفريقيا تقابل المنتخبان مرتين في 1996 و 2008 وكان الانتصار حليف الفراعنة في المرتين بنتيجة 2/1.

وفي مباراة ودية عام 2008 بالبرتغال تعادل المنتخبان بنتيجة 3/3.

وفي التصفيات المونديالية الحالية استهل منتخبا مصر وأنجولا مشوارهما في مرحلة المجموعات بمواجهة في ملعب الدفاع الجوي وحسمها الفراعنة بهدف نظيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير