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يلتقي منتخب مصر الأول بنظيره الأنجولي، مساء الجمعة المقبل في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة قبل الاخيرة لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويكفي المنتخب المصري الفوز بأي نتيجة في لقاء الجمعة من أجل التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة والفاصلة من عمر التصفيات المونديالية.

وتقابل المنتخب المصري بنظيره الأنجولي في 6 مباريات سابقة، بواقع 5 على المستوى الرسمي وودية وحيدة.

وحقق المنتخب المصري 4 انتصارات وتعادل في مناسبتين ولم يخسر مطلقًا أمام المنتخب الأنجولي خلال المواجهات الستة.

ولعبت مضر ضد أنجولا بتصفيات كأس العالم 1994 وفاز الفراعنة في القاهرة بهدف نظيف وحسم التعادل السلبي مباراة لواندا.

وفي كأس أمم أفريقيا تقابل المنتخبان مرتين في 1996 و 2008 وكان الانتصار حليف الفراعنة في المرتين بنتيجة 2/1.

وفي مباراة ودية عام 2008 بالبرتغال تعادل المنتخبان بنتيجة 3/3.

وفي التصفيات المونديالية الحالية استهل منتخبا مصر وأنجولا مشوارهما في مرحلة المجموعات بمواجهة في ملعب الدفاع الجوي وحسمها الفراعنة بهدف نظيف.