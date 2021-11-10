يهود إثيوبيا.. من سعير الحرب الأهلية إلى جحيم العنصرية فى إسرائيل

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تسعى إسرائيل إلى تسريع تهجير 5 آلاف يهودى من إثيوبيا، فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك جراء الحرب الأهلية المستعرة، التى تقترب نيرانها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وطالب العشرات من حاخامات إسرائيل، بينهم أعضاء بارزون فى تيار «الصهيونية الدينية»، بجلب ما تبقى من اليهود الإثيوبيين المقيمين فى معسكرات الانتظار إلى إسرائيل.

وذكر موقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو شتا اتفقتا على العمل لتسريع هجرة 5 آلاف يهودى إثيوبى ينتظرون فى أديس أبابا للهجرة إلى إسرائيل.

ونقل الموقع الإسرائيلى عن مصادر وصفها بالمطلعة على جوهر المباحثات قولها إن ممثلين لهيئة الأمن القومى ومسؤولين عسكريين آخرين قدموا تقديرا للموقف يقوم على أن الوضع الأمنى فى إثيوبيا لا يستلزم فى هذه المرحلة تنفيذ عملية طارئة لإخلاء وتهجير هؤلاء اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل. ومع ذلك، تم تكليف المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بوضع خطة بسرعة التنفيذ تحسبًا لتدهور الأوضاع الأمنية فى العاصمة الإثيوبية سريعا.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية كشفت عن وثيقة سرية بعثت إلى ديوان رئيس الحكومة ووزارة الهجرة والاستيعاب، أقرت بأنه لا توجد خطورة فى الوقت الراهن تهدد حياة اليهود فى إثيوبيا الذين ينتظرون إحضارهم إلى إسرائيل، وأشارت إلى أن المطالبات بتسريع إحضارهم إلى إسرائيل تهدف إلى خلق ضغوطات على المستويات السياسية العليا.

وأضافت الوثيقة أنه رغم الواقع الصعب فى إثيوبيا، عملية إنقاذ - وحتى الحديث عن الموضوع - يمكن أن تتسبب بمواجهات أمام السلطات الإثيوبية وتعريض حياة المنتظرين للخطر.

كانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو صادقت قبل عام على إحضار باقى اليهود فى إثيوبيا، وفى إطارها أحضر نحو 2000 من يهود «الفلاشا» وانتهت العملية فى مارس عام 2021، لكن حاليا يدور الحديث عن قرابة 10 آلاف شخص ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم فى إسرائيل، هؤلاء الآلاف لم يعتبروا بعد مهاجرين يهودا جددا، حيث لم تنته عملية تحولهم إلى الديانة اليهودية.

وهاجمت وزيرة الهجرة الإسرائيلية الوثيقة الصادرة عن مجلس الأمن القومى، قائلة: «الحديث لا يدور عن تقدير أمنى- إنما عن موقف سياسى تام». وأضافت أن جهات تحاول تخريب عملية إنقاذ باقى اليهود فى إثيوبيا وأنه يجب رمى الوثيقة إلى سلة المهملات التاريخية لدولة إسرائيل. وقالت إن «الوثيقة تكشف عن جهل بالفلاشمورا وجذورهم، وتتجاهل انتظارهم عقودا للهجرة إلى إسرائيل»، واعتبرت أن الوثيقة ليست وثيقة أمنية، إنما منحازة من قبل شخص يحاول إهمال اليهود المتبقين فى إثيوبيا.

وكانت إسرائيل قد جلبت فى الأشهر الماضية مئات المهاجرين من أديس أبابا، بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية العام الماضى على جلب ألفى فرد من الجالية اليهودية فى إثيوبيا إلى إسرائيل.

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية فى إسرائيل حوالى 140 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا ولدوا فى إسرائيل، وفق بيانات رسمية.

ودخلت الحرب فى إثيوبيا مرحلة حرجة، مع إعلان مقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، الأسبوع الماضى، سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شمال العاصمة أديس أبابا، وتحالفهم مع مقاتلى جيش تحرير أورومو.

وأعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ فى عموم البلاد، ودعت سكان أديس أبابا إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة، عن طريق حمل السلاح والدفاع عن أحيائها.

ويوحى الإلحاح بتهجير يهود إثيوبيا إلى إسرائيل وكأن حياة هنية بانتظارهم هناك، إلا أن الواقع على الأرض فى إسرائيل ومن حقائق التقارير الإسرائيلية الرسمية يناقض ذلك كليا.

ومن ذلك ما كشفته الرابطة اليهودية الإثيوبية، التى تمثل يهود إثيوبيا فى إسرائيل، من تقرير رسمى تسلمته من الشرطة الإسرائيلية، حول معدل المحاضر والدعاوى القضائية المرفوعة فى إسرائيل ضد يهود الجالية الإثيوبية فى إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة بالاشتباكات مع الشرطة، مثل الاعتداء على الشرطة، والتشويش على الشرطة، وانتهاك النظام العام فى عام 2020 فقط، حيث تبين أنها كانت أكثر من ضعف نسبتهم من السكان.

وتظهر البيانات الإسرائيلية الرسمية أن معدل مقاضاة يهود الجالية الإثيوبية على هذه الجرائم أعلى بكثير، 4 مرات، من بقية سكان إسرائيل، حيث تمت محاكمة 7.2% من إجمالى الإثيوبيين فى إسرائيل على جرائم من هذا النوع، مقارنة بـ 1.7% من إجمالى سكان إسرائيل.

وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضى من قبل المكتب المركزى للإحصاء فى إسرائيل، بمناسبة عيد الـ«سيجد»، من بين البالغين من أفراد الجالية الإثيوبية فى إسرائيل الذين حوكموا فى عام 2020، اتهم 40.4% بجرائم ضد النظام العام.

معنى كلمة «سيجد» باللغة الجعزية هو «السجود»، ويحتفل به يهود إثيوبيا بتجديد العهد بين الشعب اليهودى والله والتوراة.

بحسب التقرير، الذى أوردت محتواه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، فى عام 2018، كان معدل حالات الأفراد المشتبه بهم فى الجالية الإثيوبية الذين تم إغلاق ملفاتهم فى الشرطة الإسرائيلية أقل بنحو 14% من معدل إغلاق الملفات بين المشتبه بهم من عامة السكان. وكان معدل قضايا المشتبه بهم فى الجالية التى أغلقت فى عام 2019 أقل بنحو 15% من عامة السكان، وفى عام 2020 كان أقل بنحو 17%.

ويعد نقص الأدلة أحد أكثر الأسباب شيوعا لإغلاق ملفات الشرطة الإسرائيلية.

وشهدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة اشتباكات وأعمال عنف واسعة بين يهود إثيوبيا والشرطة الإسرائيلية على خلفية معاناتهم من العنصرية والاضطهاد والتحقير.

وفى 2019، انطلقت اشتباكات مفتوحة بين يهود من أصول إثيوبية والشرطة الإسرائيلية فى عدة مدن إسرائيلية، على خلفية مقتل شاب من أصول إثيوبية يبلغ من العمر 19 عاما رميا بالرصاص يوم 30 يونيو على أيدى ضابط شرطة إسرائيلى فى ضواحى مدينة حيفا.

ولم يكن هذا الحادث هو الأول، فغالبا ما تشهد المدن الإسرائيلية احتجاجات من طرف اليهود ذوى الأصول الإثيوبية ضد التمييز العنصرى والوحشية التى تمارسها الشرطة ضدهم، وتتخلل احتجاجات الإثيوبيين مظاهرات حاشدة يتبعها إغلاق للطرقات وإضرام النار فى المتاجر، فضلا عن شن هجمات على الشرطة والتهديد بالانتحار فى حال عدم تلبية طلباتهم.

كما عرفت إسرائيل حادثا مماثلا فى نهاية يناير 2019، حيث اندلعت أعمال شغب شارك فيها عشرات الأشخاص فى ميدان مدينة تل أبيب الرئيسى، بسبب وفاة أحد ممثلى المجتمع المحلى الإثيوبى الذى قتل بالرصاص على أيدى ضباط الشرطة الإسرائيلية. وتكررت هذه الأحداث على نطاق واسع فى عام 2020 أيضا، ولنفس الأسباب.

ويتبنى اليهود الأرثوذكس المتطرفون فى إسرائيل التمييز العنصرى ضد العائدين من إثيوبيا على أساس دينى، خاصة أن البعض منهم مسيحيون وليسوا يهودًا.

ويطلق على اليهود من أصل إثيوبى فى إسرائيل تسمية «الفلاشا»، وتشمل المهاجرين من إثيوبيا وأبناءهم الذين نقلت السلطات الإسرائيلية الجزء الأكبر منهم فى إطار العملية السرية «سولومون» فى تسعينيات القرن الماضى، وشارك فيها الموساد.

وتتزايد الروايات حول جذور اليهود الإثيوبيين الذين يسمون أنفسهم «بيتا إسرائيل» (بيت إسرائيل) ويقولون إن أصولهم ترجع إلى النبى سليمان وملكة سبأ بلقيس.

واعترف الحاخام الأكبر السابق لليهود الشرقيين (السفارديم) فى إسرائيل، يوسف عوفاديا، بيهودية الفلاشا فى العام 1973، بإعلانهم قبيلة من سلالة سبط «دان».

ويختلف اليهود من الأصل الإثيوبى عن بقية اليهود فى العالم من عدة نواح، رغم أن التيار الإثيوبى من الديانة اليهودية أحد أقدم فروع اليهودية.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى تدنى المستوى التعليمى ليهود إثيوبيا وتفاقم البطالة بينهم، وشعورهم الشديد بالعزلة والاضطهاد والتمييز العنصرى فى كل ممارساتهم اليومية فى إسرائيل، ولا يمارسون سوى الأعمال المتدنية، رغم سعى الحكومة الإسرائيلية إلى تجميل وجهها القبيح عبر تعيين إثيوبيين فى وظائف تستهدف الرأى العام العالمى بالدرجة الأولى، مثل تعيين وزيرة الهجرة فى الحكومة الإسرائيلية الحالية.