لخلاف على تحميل الركاب.. حبس سائق «توكتوك» متهم بقتل زميله في بني سويف

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قرر المستشار مصطفى المتناوى، المحامى العام لنيابات بنى سويف، حبس المتهم «احمد .م.»، سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله «محمود .ش» 27 سنة، بسلاح أبيض للخلاف على أولوية تحميل الركاب بمدينة سمسطا.

وأمر المحامى العام لنيابات بنى سويف بتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، واستدعاء شاهد الرؤية، ومناظرة جثة القتيل، وتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وطلبت النيابة تحريات الشرطة عن الواقعة وملابساتها وظروفها.

كانت مدينة سمسطا شهدت جريمة قتل، بعدما أقدم سائق توك توك على قتل زميله سائق ربع نقل، بسبب خلاف على أولوية التحميل، وتم ضبطه وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من اللواء اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية باستقبال مشرحة مستشفى سمسطا المركزي جثة سائق توك توك متوفى.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث سمسطا وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أن المتهم يدعى «أحمد. م.»، 33سائق «توك توك»، واكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بينه وبين سائق سيارة ربع نقل «كابود»، أسفر عن مصرع «محمود. ش.»، 27 سنة، للخلاف على اولوية تحميل الركاب حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطعن من سلاح أبيض مطواه وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة.