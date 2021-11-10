تحقيقات قضية مايكل فهمي: «عالج ضحاياه بالأحضان والقبلات».. ودفاعه: سنطعن أمام النقض

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كشفت مصادر قضائية تفاصيل الحيثيات في قضية التحرش الجنسي وهتك عرض 6 قاصرات داخل شقة سكنية على يد طبيب أمراض نفسية يدعي مايكل فهمي وزوجته.

وقالت المصادر إن المتهم وفقا للتحريات وشهادة الضحايا، استقبل ضحاياه داخل شقة بمصر الجديدة من مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي عليهن جنسيا من بالتحسس بمواضع عفتهن وعلاجهن بالأحضان ملامسة مناطق حساسة من أجسادهن.

في المقابل، قال دفاع مايكل فهمي إنه سوف يطعن على حكم المحكمة الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المؤبد أنه سوف يقدم عدة مفاجآت في القضية حال قبول الطعن أمام محكمة الجنايات .

وحدد القانون مدة 30 يوما للمحكمة تقوم خلالها بايداع حيثيات حكمها كاملة، وبعدها يكون للمتهم 30 يوما أخرى للطعن على الحكم أمام محكمة النقض ،التي يمكن ان تقبل الطعن وتحدد دائرة جنائية جديدة لنظر الدعوي .

وترصد «المصري اليوم» تفاصيل هذه القضية، التي شغلت الراي العام منذ لحظة القبض على المتهم زوجته، حتي احالتها إلى محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها .

القبض علي الطبيب المتحرش

وقالت التحقيقات التي باشرتها المحكمة، أن المتهم بمساعدة زوجته أوهم 6 فتيات قاصرات بطريقة جديدة للعلاج النفسي من خلال الأحضان والقبلات والحقن الشرجية مؤكدا بانها ساعدهن في القضاء على جميع أنواع الاكتئاب والأحزان.

عثرت جهات التحقيق خلال معاينة داخل شقة المتهم على سيديهات محمل عليها مقاطع جنسية بين المتهم احدي الفتيات ضحايا الطبيب داخل منزله في مصر الجديدة، وبفحص الجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم وهاتفه المحمول، تبين وجود تسجيلات صوتية ومرئية وصور للفتيات القاصرات المجني عليهم، كما تبين كذب المتهم في تأليف كتب توضح طرق العلاج بـ«الأحضان والحقن الشرجية»، بعد مراجعة دار الكتب والوثائق القومية وأنه لم يؤلف أي كتب تتضمن تلك الادعاءات الكاذبة.

وكشفت نقابة الأطباء بعدم تسجيل بعدم وجود أي درجة علمية أو منشأة طبية باسم المتهم، وقالت بانه كان يمارس نشاطه الطبيي داخل منزله بمنطقة النزهة بعد خداع ضحاياه بتوزيع منشورات ودعايا له عبر مواقع التواصل الاجتماع

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهادات 12 فتاة اتهمن الطبي المزيف بهتك عرضهن بالقوي والتحرش بهم جنسيا من وبمواجهته المتهم بالتحريات وأقوال الشهود اعترف بارتكابه الواقعة وأنه والتقى بهن عدة مرات في عيادته.

وفالت احدي الضحايا أن المتهم تحرش بهن من خلال عناقهن بدعوى أن «الحضن» علاجاً نفسياً لمرض الاكتئاب والقلق، وقالت كنت اعانى من أعراض الاكتئاب فذهبت إلى الطبيب المذكور، وفوجئت به يغلق الباب بالمفتاح أثناء جلسات العلاج، وعندما سألته عن السبب قال: «عشان تبقى على راحتك وتتكلمي بدون خجل» وقام بحضني وقال لي أن الحضن أصبحت طريقة للعلاجية في الدول متقدمة.

أكدت التحقيقات، أن المتهم أوهم 6 فتيات قاصرات بطريقة جديدة للعلاج النفسي من خلال الأحضان والقبلات والحقن الشرجية تساعد في القضاء على جميع أنواع الاكتئاب، وقال أن المتهم استخدم شقته بمصر الجديدة في استقبال الفتيات القاصرات من ضحاياه والاعتداء عليهن جنسيًا من خلال التحسس بمواضع عفتهن وملامس من أجسادهن.

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كان الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من فتيات اتهمن طبيب نفسي بمنطقة مصر الجديدة بالتحرش بهن جنسيا بمساعدته زوجته في تسهل إتمام جرائمه، بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم التأكد من البلاغ والقبض عليه وتم تداول القضية في محكمة الجنايات وصدر حكم عليه بالسجن المؤبد.