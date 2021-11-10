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في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال.. "الكاظمي" يتجول في بغداد "صور"

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أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال..

تجول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في شوارع العاصمة بغداد، الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع هذا الأسبوع.

وذكر مكتب "الكاظمي" أنه أجرى جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد اليوم.

وأضاف المكتب في بيان أن "الكاظمي" تجول في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر للاطلاع على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية.

وأوضح أن "الكاظمي" أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات.

في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال..

في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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