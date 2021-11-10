أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغامدي" يتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في البطولة العربية للبلياردو

Print
"الغامدي" يتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في البطولة العربية للبلياردو "الغامدي" يتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في البطولة العربية للبلياردو

توج لاعب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو التسع كرات لدرجة الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، اليوم الأربعاء، والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (9 / 4 ) على منافسه البحريني حيدر مروم.

وتعد الميدالية الذهبية الثالثة التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين، ويوم الاثنين بذهبية الفردي للعشر كرات.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات زوجي رجال ضمن منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام في مدينة دبي ومثل الأخضر اللاعبان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

«رياضة النواب تطالب بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات

«رياضة النواب تطالب بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات

مدرب المنتخب السعودي "رينارد": الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال .. تنتظرنا مرحلة صعبة

مدرب المنتخب السعودي "رينارد": الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال .. تنتظرنا مرحلة صعبة