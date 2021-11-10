تدريب شباب الأطباء علي أحدث خطوط التشخيص لعلاجات «الجهاز الهضمي»

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تعقد المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، مؤتمرها الثاني «دايچيست»، يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة أساتذة وكبار المتخصصين في مجال الجهاز الهضمي والمناظير والكبد، من جميع الجامعات المصرية والمعاهد التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد خورشيد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير ورئيس المؤسسة، أن مؤتمر «دايچيست»، يُعد من أهم المؤتمرات المتخصصة في المنطقة التي تتيح للأطباء التعرف على كل ما هو جديد في التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد طبقاً للإرشادات العالمية الحديثة والخبرات المصرية، ما يجعل الأطباء من مختلف المحافظات المصرية والشرق الأوسط وافريقيا حريصون على الحضور أو المتابعة على منصات التعليم عن بعد لمن تعذر له التواجد الفعلي في ظل تحديات الجائحة.

وأضاف خورشيد، أن البرنامج العلمي يتبنى رؤية العمل على أسس المؤتمرات الطبية العالمية والأمريكية، والتي تقوم على حرية اختيار المحاضرات لكل طبيب بحيث يستطيع كل طبيب اختيار الجزء الذي يحقق له أقصى استفادة من حيث تخصصه الدقيق، ما ساهم في حصول البرنامج على شهادة مطابقة معايير اخلاقيات التدريب الاوربية.

وتابع: أنه تم تقسيم المؤتمر لقطاعات في التخصص، بهدف إضافة خبرات أكثر للأطباء، وأن اختيار توقيت المؤتمر في نهاية كل عام، بهدف تعرف الأطباء على أحدث وآخر ما وصل إليه الطب في أمراض الجهاز الهضمي والكبد واستخدامات المناظير.

وأكد أنه سيتم تنظيم ورش عمل لقطاع المناظير والموجات الصوتية، قائلا: «كل يوم في جديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، بداية من كيفية استخدام الموجات الصوتية وكيفية قراءة نتائج الموجات الصوتية وتفسيرها بشكل صحيح».

وأكد، أن قطاع التمريض غاية الأهمية، لذا سيتم تنظيم محاضرات موسعة وورش عمل موجهة خصيصاً لأطقم التمريض داخل المؤتمر، وذلك للتعرف على كل ما هو جديد في استخدام المناظير، وكيفية التعامل بدقة مع استخدامات المناظير الحديثة، وكيفية تعامل أطقم التمريض مع تجهيز الحالات لإجراء المناظير، ومتابعتها، أخذين في الاعتبار معايير التعقيم ومكافحة العدوى في ظل الجائحة.

وأكد خورشيد، أن هناك اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، ومعاونة الأطباء على نشر الأبحاث العلمية عالميا، حيث انه سيتم تنظيم ورشة عمل بالمؤتمر عن كيفية إجراء الأبحاث، بدايةً باختيار عناوين الأبحاث حتى تأهيلها لتصلح للنشر في المجلات العلمية العالمية، وكيفية مراسلة الدوريات العلمية العالمية المتخصصة، كما سيتم تكريم الأطباء المصريين الذين نشروا الأبحاث العلمية في المجالات الطبية العالمية أو عرضت في أحد المؤتمرات العالمية خلال هذا العام، كونهم بمثابة سفراء لمصر في المجتمع العلمي العالمي، ويجب الاحتفاء بهم وتقدير خبراتهم وقدراتهم العلمية.