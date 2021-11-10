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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، كما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية أيضًا.
وتستعرض المصري اليوم أسعار الذهب لمتابعيها الراغبين في التعرف على أسعار الذهب اليوم .
وحددت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة التالية:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم عيار 24 في الكويت
|
17.679 دينار كويتي
|
58.618 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم
|
16.221 دينار كويتي
|
53.783 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت
|
15.485 دينار كويتي
|
51.342 دولار أمريكي
|
سعر الذهب عيار 18 في الكويت اليوم
|
13.273 دينار كويتي
|
44.008 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم
|
549.885 دينار كويتي
|
1823.226 دولار أمريكي
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