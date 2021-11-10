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ارتفاع الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 10-11-2021

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ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 10-11-2021 ارتفاع الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 10-11-2021

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، كما ارتفعت الذهب في أيضًا.

وتستعرض المصري اليوم أسعار الذهب لمتابعيها الراغبين في التعرف على أسعار الذهب اليوم .

وحددت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة التالية:

عيار الذهب

دينار كويتي

دولار أمريكي

اليوم عيار 24 في الكويت

17.679 دينار كويتي

58.618 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم

16.221 دينار كويتي

53.783 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

15.485 دينار كويتي

51.342 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 18 في الكويت اليوم

13.273 دينار كويتي

44.008 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم

549.885 دينار كويتي

1823.226 دولار أمريكي

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