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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، كما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية أيضًا.

وتستعرض المصري اليوم أسعار الذهب لمتابعيها الراغبين في التعرف على أسعار الذهب اليوم .

وحددت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة التالية:

عيار الذهب دينار كويتي دولار أمريكي سعر الذهب اليوم عيار 24 في الكويت 17.679 دينار كويتي 58.618 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم 16.221 دينار كويتي 53.783 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت 15.485 دينار كويتي 51.342 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 في الكويت اليوم 13.273 دينار كويتي 44.008 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم 549.885 دينار كويتي 1823.226 دولار أمريكي

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