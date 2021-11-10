زراعة الفيوم: إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه يجري تكثيف الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

وبحسب بيان، الأربعاء، شدد وكيل الوزارة على اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم، برئاسة المهندس على مسعد، مدير عام الحماية، لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعدٍ على الأرض الزراعية في مهدها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطة.

وتولت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة، بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، تنفيذ إزالة 11 حالة على مساحة ثمانية قراريط ونصف بناحية الفهمية عبارة عن أسوار ومنازل غير مكتملة.