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متحدث : بطل أفشة وعدني بفرحة دائمة لجماهير الأبيض

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متحدث الزمالك : بطل فيديو أفشة وعدني بفرحة دائمة لجماهير الأبيض متحدث : بطل أفشة وعدني بفرحة دائمة لجماهير الأبيض

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نشر عمرو الدرديري رئيس اللجنة الإعلامية بنادي والمتحدث باسم النادي عدة صور بصحبة ناشيء الفارس الأبيض معاذ حافظ.

كان معاذ حافظ قد ظهر في مقطع بصحبة محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عقب لقاء القمة حيث طلب الحصول على القميص الخاص به.

واستجاب محمد مجدي أفشة لطلب ناشيء الزمالك في لقطة أثارت إعجاب كثير من متابعي الساحرة المستديرة المصرية.

وعبر عدد من نجوم الإعلام الرياضي عن سعادتهم بالمشهد الذي يعبر عن قيمة الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك.

طفل الزمالك الباكي

وكتب عمر الديريدي:« مع النجم الصاعد معاذ حافظ صاحب اللقطة الحزينة في القمة 123 وأيضًا صاحب لقطة قفشة.. معاذ وعدني بفرحة زملكاوية دائمة.. الزمالك_أولًا_وأخيرًا».

كان الأهلي قد حقق الفوز على منافسه الزمالك بنتيجة 5-3 في غطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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