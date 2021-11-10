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«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم «القاهرة عمارة الروح والعقل»

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«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم «القاهرة عمارة الروح والعقل» «القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم «القاهرة عمارة الروح والعقل»

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بدأ المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، في تصوير الفيلم التسجيلي «القاهرة عمارة الروح والعقل» للمخرج لؤي جلال، وسيناريو وليد الخولي.

وقال مجدي الشحري، مدير عام الإنتاج أن الفيلم يتضمن التصوير في الأماكن الأثرية في منطقة القاهرة الفاطمية منها الأزهر الشريف ومسجد عمرو بن العاص ومسجد بن قلاوون ومسجد السلطان حسن وجامع أحمد بن طولون ومسجد الرفاعي.

جدير بالذكر أن الفيلم يتم تصويره في إطار المشاركة بالإحتفالية المزمع إقامتها «للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي»، والتي ستقام على هامش أعمال الدورة الـ14 للمؤتمر العام للإيسيسكو والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل باستضافة جمهورية العربية.

يتكون فريق عمل الفيلم من مدير التصوير مينا مرزوق ومارمينا شلبي ومساعد إخراج محمد العربي وشاهندة محمد على واسلام احمد على، ومدير إنتاج آية مختار وعاصم سعيد، ومهندس صوت بسام فرحات ورامي حسين ومدير فني هبة محمد علي وأوبريتور طارق نظير، وفنيو كاميرا علاء أبو المكارم وهشام عبدالحميد وإسكندر عزيز، وأعمال إدارية أحمد رفاعي.

المصرى اليوم

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