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النواب ينظر 3 طلبات مناقشة عن الزيادة السكانية ومنظومة النظافة والسياحة العلاجية

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النواب ينظر 3 طلبات مناقشة عن الزيادة السكانية ومنظومة النظافة والسياحة العلاجية النواب ينظر 3 طلبات مناقشة عن الزيادة السكانية ومنظومة النظافة والسياحة العلاجية

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ينظر مجلس النواب 3 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة خلال جلساته العامة المقرر لها الأحد المقبل.

وبحسب بيان، الأربعاء، تتناول طلبات المانقشة عددًا من القضايا العامة الخاصة بالبيئة والزيادة السكانية والسياحة العلاجية.

الطلبات مقدمة من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، وطلب من العضو أيمن أبوالعلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية، وما لها من آثار سلبية على المجتمع، وطلب آخر من العضو أحمد حمدي خطاب، وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في .

كما يناقش المجلس تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيتين دوليتين وهما:

طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 2021.

وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة» الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 2021.

المصرى اليوم

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