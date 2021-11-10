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«زراعة الشيوخ»: نجحت في فتح 40 سوقا زراعية خلال 3 سنوات

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«زراعة الشيوخ»: مصر نجحت في فتح 40 سوقا زراعية خلال 3 سنوات «زراعة الشيوخ»: نجحت في فتح 40 سوقا زراعية خلال 3 سنوات

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قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن هناك طفرة حقيقية ملموسة في الصادرات الزراعية المصرية للخارج، وصلت خلال العام الجاري، إلى نحو 5 ملايين طن وبزيادة 600 ألف طن عن العام الماضي، مشيرًا في تصريحات له الأربعاء، إلى أن هذا يرجع إلى سياسة زراعية واقتصادية فاعلة، تتبناها .

وأضاف «محسن» أن وزارة الزراعة نجحت في فتح الأسواق الصينية أمام العديد من المنتجات الزراعية، ومنها تصدير 100 ألف طن من «الرمان المصري» سنويًا، وبعد مفاوضات وجهود مكثفة على مدى الفترة الماضية.

ولفت إلى أن فتح الأسواق الصينية أمام المنتج الزراعي المصري، له آثار كبيرة، خصوصًا أن الصين هي الأعلى كثافة في العالم، وهذا يزيد من تصدير السلع والمنتجات الزراعية إليها.

وتابع أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الزراعي وتطوير «المنتج الزراعي» في الوقت نفسه، لذلك تمكنت البلاد من فتح 40 سوقًا أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

المصرى اليوم

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