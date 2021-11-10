إنبي يستعد لسموحة بثلاثية في الشمس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، الفوز على الشمس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريق البترولي لاستئناف مسابقة الدوري.

أحرز أهداف الفريق البترولي كل من أحمد جمعة ومحمد مرسي ومهاب ياسر، في حين أحرز هدفي الشمس كل من يوسف حسن ومصطفى لالا.

ويستعد انبي لخوض مباراة سموحة، المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن انبي يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على المقاولون العرب وتعرض للهزيمة أمام الزمالك وغزل المحلة.