استشاري: نضج الرجل ليس مرتبط بعمر الـ40

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قال أحمد بدوي، استشاري العلاقات الأسرية، إن نضج الرجل قد يوجد في عمر الـ20، وقد لا يتواجد في سن الـ40 عامًا مثلما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن توت عنخ آمون حكم دولة وهو شبه طفل، والصحابة رضون الله عليهم كانوا في اعمار صغيرة، وكانوا ناضجين.

وتابع "بدوي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الأسرة هي من تحديد التوقيت المناسب لنضح الرجل، من خلال الاعتماد على النفس، معقبًا: "ممكن الاسرة تساعد الشاب الصغير على النضوج، وممكن يكون كبير ولا يصل للنضج"

ولفت إلى أن هناك علامات للنضوج مثل الثبات الانفعالي، في العمل أو العلاقة العاطفية ، مشيرًا إلى أن الشخص يتعرض للضغوط طوال العمر، وعندما ينضج لا يقوم بالانفعال، ويتعامل بنضج مع هذه الضغوط، وهذا الأمر يحدث بسبب الخبرات المتراكمة، نتيجة التعرض لضغوط مشابهة.