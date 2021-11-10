استشاري: علاج مشكلة التثدي بدون جراحة أمر ممكن

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السكر والسمنة بجامعة عين شمس، إن التثدي لدى الرجال قد يؤدي إلى انعزال بعض الشباب، وقد يعيق بعض الشباب عن التقدم إلى الكليات العسكرية، وهذا يكون أمر محزن للأسرة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تقنية الفيزر حلت مشكلة التثدي بدون أي حلول جراحية، حيث يتم شد الجلد وإعطاء البينج شكل رياضي بدون أي علامة، والنتيجة فورية.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لرسم أو نحت البطن مع الجناب في جلسة واحدة، وهذا يؤدي إلى الوصول إلى شكل مثالي، والنتيجة فورية.