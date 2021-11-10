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الدكتور "عسيري": انخفاض التغطية بلقاح كورونا في أوروبا سبب الموجة الحالية

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الدكتور "عسيري": انخفاض التغطية بلقاح كورونا في أوروبا سبب الموجة الحالية الدكتور "عسيري": انخفاض التغطية بلقاح كورونا في أوروبا سبب الموجة الحالية
دعا غير المحصنين في المملكة لسرعة تلقي الجرعة الثانية

الدكتور

أرجع الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الموجة الحالية لكورونا بأوروبا لانخفاض التغطية باللقاح خصوصًا في شرق القارة.

وقال الدكتور عبدالله عسيري إن "الموجة الحالية في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خصوصًا في شرق أوروبا"، مبينًا أنه في المملكة نحو مليوني مواطن ومقيم ممن بلغ ١٢ سنة وأكبر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، داعيًا إلى أن يتقدموا ويحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد، وأن يكونوا سببًا في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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