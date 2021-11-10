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وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

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ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم الأربعاء، خلال تفقده المحمية، 70 ظبي ريم، و 20 مها عربيًّا (وضيحي)، وذلك ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها وتأهيلها في ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وتفصيلاً، قال وزير الداخلية: "إنه إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية تم إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي اليوم في ‎@KARNRSA، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية".

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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