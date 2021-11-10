"التجارة": ضبط حساب "إنستقرام" انتحل علامة تجارية لمنشأة كبرى وإحالته للجهات الأمنية

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ضبطت وزارة التجارة حسابًا إلكترونيًّا وهميًّا في تطبيق (إنستقرام)؛ قام بخداع المستهلكين، والحصول على مبالغ تجاوزت 100 ألف ريال، مستخدمًا بيانات مزورة، تخص منشأة كبرى تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، وتمت إحالته للجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، تلقت الوزارة نحو 66 بلاغًا على حساب إلكتروني لإحدى المنشآت التجارية الكبرى في المملكة، تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية؛ بسبب عدم التزامه بتسليم الأجهزة التي طلبها المستهلكون.

وبمباشرة هذه البلاغات، والتحقق والتواصل مع المنشأة، تبيَّن أن هذا الحساب الإلكتروني هو حساب وهمي، انتحل اسم المتجر الإلكتروني المعروف من خلال تزوير البيانات التجارية الخاصة بهذا المتجر، وقام بخداع المستهلكين عبر الإعلان عن بيع أجهزة إلكترونية بالتقسيط، وبعد حصوله على الدفعة الأولى من قيمة الأجهزة قام بالمماطلة في تسليم الأجهزة، ومن ثم حجب وسيلة التواصل معه.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سِجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف، أو لديها وثيقة العمل الحر؛ لضمان عدم تعرُّض المتعاملين لأي غش أو تضليل.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو من خلال منصة "معروف" للمتاجر المسجلة فيها.