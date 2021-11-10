انتشال جثة شاب غرق في بئر مياه ببني سويف

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تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف، من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، عُثر عليه غارقاً في بئر مياه داخل أراضي استصلاح، بجوار كمين سمسطا الغربي، وجرى التحفظ على الجثمان بمستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطاراً من اللواء اسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان «على. م. ع» 30 سنة غارقا في بئر مياه داخل أراضي استصلاح زراعي أمام كمين سمسطا بالطريق الصحراوي بني سويف المنيا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بالتحري عن الواقعة وملابساتها.