الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بالسفر غدًا بعد الثامنة صباحا (تعرف على الأسباب)

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على جميع محافظات الجمهورية، ونصحت المواطنين تأجيل السفر على الطرق السريعة بعد الثامنة صباحًا، وهي الفترة التي تتضح فيها الرؤية.

وأشارت «شاكر» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى استمرار الشبورة المائية حتى بداية الأسبوع المقبل، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وكثيفة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حيث تنعدم الرؤية الأفقية حتى مسافة 200 متر، لافتةً إلى حرص الأرصاد الجوية على التواصل مع الإدارة العامة للمرور بشكل يومي للإبلاغ عن الأماكن التي تنعدم فيها الرؤية بسبب الشبورة المائية.

ونصحت شاكر المواطنين القيادة على سرعة منخفضة في الساعات الأولى من الصباح الباكر منعا لوقوع حوادث، مشيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعى بدرجتين وثلاث درجات بسبب التغيرات المناخية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 27، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 19.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

وتسجّل درجات الحرارة، غدًا الخميس، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغرى.