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نائب رئيس «المصرى للشؤون الأفريقية» يوضح أهمية زيارة رئيسة تنزانيا إلى

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نائب رئيس «المصرى للشؤون الأفريقية» يوضح أهمية زيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر نائب رئيس «المصرى للشؤون الأفريقية» يوضح أهمية زيارة رئيسة تنزانيا إلى

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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن توقيت زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن، له أهمية يتعلق بالموارد المائية باعتبار تنزانيا إحدى دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة بين كل الأطراف.

وأضاف حليمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن ملف الموارد المائية احتل صدارة المناقشات بين الرئيس عبدالفتاح ونظيرته التنزانية، لافتا إلى أنه كان هناك اهتمام بالبنية التحتية الذي بدأ في تنزينا بناء على التعاون مع بسبب ما تملكه القاهرة من خبرات.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيرته التنزانية تناول عدة قضايا بالإضافة إلى موضوعات مستحدثة تتعلق بقضية التعاون العسكري وتوقيع اتفاقيات في التعليم.

وأوضح حليمة، أن توقيع الاتفاقيات تتعلق بالتعليم العالي من خلال تقديم زيادة منح من الأزهر الشريف والجامعات المصرية إلى تنزانيا، مؤكدا أنه كان هناك اهتمام في تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاستثمارات التي سيتم ضخها من الجانب المصري.

وتابع أن مذكرات التفاهم تتعلق بأمرين التعليم العالي والشباب، موضحا أن الأخير يتعلق باستضافة تنزانيا في مؤتمرات الشباب التي تعقدها مصر.

المصرى اليوم

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