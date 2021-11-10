«مهلة لتسديد الضريبة».. نائب يوضح تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري

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كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نحن أمام قانون تاريخي، بعد معاناة المجتمع المصري من البيروقراطية لفترات طويلة»، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف التسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالإشهار وتسجيل العقارات.

وأوضح أنه من المقرر عرض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تعديلات الشهر العقاري تنص على عدم إلزام المواطن بأداء الضريبة العقارية، مع إمكانية السماح بالتسجيل وإرجاء التسديد لفترة، فضلا عن إمكانية التسجيل في بعض الحالات حتى حال عدم وجود تسلسل للملكية.

وأكد أن تعديلات قانون الشهر العقاري تستهدف أيضا مواجهة التزوير وفرض عقوبات على التلاعب بالأوراق الخاصة بتسجيل العقارات، لافتا إلى أن أوراق التسجيل يجب أن تتضمن بعض الأوراق التي تثبت استقراره في العقار بدون نزاع، مثل إيصالات الكهرباء والمياه.

وأضاف «صحة التوقيع على سبيل المثال مستند لا يثبت الملكية».

وحول الرسوم التي تسدد لنقابة المحامين عند التسجيل قال «هذه النقطة من الأمور التي ستناقش في البرلمان، لكن من المؤكد أن التعديلات تستهدف التسهيل على المواطنين».

وشدد على أن إجراءات تعديل قانون الشهر العقاري ستنفذ بمنتهى الحيادية والشفافية.