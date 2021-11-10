نقيب الفلاحين عن السعر الجديد لأردب القمح : «مرضية»

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رحّب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بسعر الأقماح التي أعلنتها الحكومة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة سعر أردب القمح نحو 100 جنيه عن العام الماضي.

وأضاف «عبدالرحمن»، في بيان، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 820 جنيها والأردب 150 كيلو جراما، بما يعني أن طن القمح بالسعر الجديد 5400 جنيه وكان سعره العام الماضي 725 جنيها، بزيادة نحو 100 جنيه لكل أردب عن العام الماضي.

وأشار أبوصدام إلى أن ارتفاع أسعار الأقماح عالميًا أنصف مزارعي الاقماح، حيث وصل طن القمح عالميًا لنحو 317 دولارًا للطن، بخلاف تكلفة الشحن والنقل، ما يجعل زراعة الأقماح مربحة ويشجع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الأقماح، متوقعًا أن تزيد مساحات زراعة الأقماح عن 3.5 مليون فدان.

وأوضح نقيب الفلاحين أن القمح محصول مصر رقم واحد وهو أهم المحاصيل الأساسيه في مصر، ويستخوذ على أكبر مساحة زراعية، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلث الرقعة الزراعية المصريه تزرع أقماحًا.

وذكر أنه ما زالت مصر المستورد الأول للأقماح عالميًا، حيث تستهلك سنويا نحو 21 مليون طن تقريبًا، ننتج منها ما يقارب 9 ملايين طن، وتستخدم الحكومه وحدها نحو 10 ملايين طن لدعم رغيف الخبز، تشتري منها نحو 3.5 مليون طن كل عام من الفلاحين وتستورد الباقي.

وأكد أبوصدام أن مصر تسعي بكل جهد لتقليل الفجوه ما بين انتاج واستهلاك الاقماح متبعه ثلاث مسارات اساسيه الأول هو التوسع الافقي عن طريق زياده مساحات زراعة الأقماح، والثاني التوسع الراسي بزراعة اصناف ذات إنتاجية عاليه تصل إلى 24 أردبًا للفدان، بعدما كانت الأصناف القديمة لا تتعدى 18 أردبًا للفدان، كما تتوسع في إنشاء الصوامع الحديثه لتقليل نسبة الهدر والفاقد نتيجة التخزين بالطرق القديمة.