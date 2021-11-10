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قضت محكمة جنايات المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم، بإحالة أوراق سائق لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل صديقه لسرقة 12 ألف جنيه كانت بحوزته ، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يناير 2022 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال احمد صالح، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من ‏المستشارين فاروق محمد فخري، علي أحمد مشهور، رامي منصور عباس، ‏وسكرتارية أحمد الحنفي، وزكريا محمد السيد، ووليد الكردي.

وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال ‏المتهم "حافظ عبد الحافظ سيد أحمد منصور" ، " محبوس"، 42 سنة، سائق ومقيم مركز نبروه، ‏بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات بالمنصورة ، لأنه في يوم 16/3/2021 بدائرة مركز شربين قتل المجنى عليه "على ‏عزت علي محمد البرلسي" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد ‏لذلك الغرض العدة سلاح ابيض "سكين" ، وقام بمهاتفة المجنى عليه ، مواعدا ‏اياه على اللقاء ليستدرجه لأحد الاماكن النائية بعيدا عن أعين الانام، و ما أن ظفر به وجه له ‏طعنة واحدة فاستقرت بأعلى مقدمة عنقه سارحا بسكينه لأسفل العنق ناحرا اياه نحرا غائرا ‏مبتغيا بذلك ازهاق روحه، فافترش على اثرها المجنى عليه الأرض مضرجا بدمائه مفارقا للحياة ‏فنال بذلك مقصده، ومحدثا الإصابات، الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ‏الخاص به و التي اودت بحياته ‏واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية اخري هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف ‏بالتحايل المجنى عليه اذ انه قـام بمهاتفتـه ومواعدته على التلاقي موهما اياه بقدرته على استثمار ‏ما بحوزته من مبلغ مالي "12 ألف جنيه" و تحقيق ربح سريع له مستغلا ثقل كاهله بالديون، ‏وانخدع المجنى عليه لذلك وتوجه الي حيث افاده، متمكنا بتلك الوسيلة الخادعة من استدراجه إلى أحد الاماكن النائية بعيدا عن أعين الأنام مباعدا فيما بينه وبين ذويـه بقصـد العبث به.‏

وقد ارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهبا وتسهيلا لارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان ‏والمكان، سرق المنقولات "مبلغ مالي 12 ألف جنيه - هاتف محمول" المبينين وصفا ‏وقـدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه إذ أنه وما أن أتم قتل المجنى، حتى تمكن بتلك ‏الوسيلة من الاستيلاء على متعلقاته الشخصية وامواله قاصدا من ذلك تملكهما لنفسه، كما أحرز المتهم بغير ‏ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح ابيض وهو المستخدم في ارتكاب جريمته .

وقرر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية إحالة المتهم لمكمة الجنايات لمحاكمته وذلك في القضية رقم 7451 لسنة 2021 جنايات مركز شربين ‏والمقيدة برقم 533 لسنة 2021 كلى شمال المنصورة والتي انتهت لحكمها السابق .