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قمة افتراضية أمريكية صينية

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قمة افتراضية أمريكية صينية قمة افتراضية أمريكية صينية
نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر مطلعة، أن قمة افتراضية ستعقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل، إلا أن الموعد لها لم يتحدد بعد.

وعلقت بلومبرج بأن القمة تأتي في ظل تحسن طرأ على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الماضية، رغم التنازع بشأن تايوان وتزايد المخاوف في واشنطن من توسيع بكين ترسانتها النووية.

وقالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها إنه لا يزال يجري التفاوض بشأن الموعد المحدد للقمة.

وأضافت المصادر أن القمة لن تتطرق إلى قضية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في تشنجدو والقنصلية الصينية في هيوستن، واللتين جرى إغلاقهما في يوليو من العام الماضي في إطار توترات بين واشنطن وبكين.


الوطن السعودية

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