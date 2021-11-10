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إيدي هاو المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد: سنكافح ونضحي وهدفنا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

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إيدي هاو المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد: سنكافح ونضحي وهدفنا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز إيدي هاو المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد: سنكافح ونضحي وهدفنا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

إيدي هاو المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد: سنكافح ونضحي وهدفنا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

أوضح إيدي هاو المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد، الأربعاء، عن هدفه الأول المتمثل في الإبقاء على الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب البداية السيئة للموسم، مشدداً على أن فريقه يجب أن «يكافح» و«يضحي» من أجل البقاء.
ولم يحقق نيوكاسل أي انتصار ويحتل المركز قبل الأخيرة في ترتيب الدوري بخمس نقاط من 11 مباراة.


وقال هاو، الذي يتحدث لأول مرة منذ تعيينه خلفاً لستيف بروس الاثنين: «أجريت بعض المحادثات الجيدة مع الملاك لكن كلها تتعلق بالمدى القصير. الهدف البقاء في الدوري الممتاز وهذا هو تركيزي الأساسي».


وأضاف المدرب البالغ عمره 43 عاماً: «أثق تماماً في إمكانية تجنب الهبوط لكن لن أعد بذلك، وسأقدم أقصى ما لدي للنادي.. أعتقد أن لدينا القدرة على ذلك لكن الأمر سيستغرق الكثير من العمل الجاد والتضحية».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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