تستخدمهم وقودًا لمعاركها العبثية.. ما المهام التي يستغل فيها الحوثيون الأطفال؟

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"الإرياني" طالب المجتمع الدولي بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن أن استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأطفال في العمليات العسكرية لم يقتصر على استدراجهم وتجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم بلا رحمة في خطوط النار، بل سخّرتهم أيضًا منذ بدء الحرب في نقل الأسلحة والذخائر، وتنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية، والتجسس وجمع المعلومات.

وبيَّن "الإرياني" أن ميليشيا الحوثي استغلت الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين من جراء ظروف الحرب التي خلفها الانقلاب، ونهبها مرتبات الموظفين، وتعطُّل القطاع الخاص، وفقدان مئات الآلاف وظائفهم، للضغط على الأُسر الفقيرة، ومساومتهم بالمساعدات الغذائية لاستدراج أطفالهم، في كبرى عمليات التجنيد للأطفال بتاريخ البشرية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واعتبر أن "العالم يقف عاجزًا عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين الذين حُرموا من حقهم في التعليم والصحة والحياة بشكل طبيعي كباقي أقرانهم في العالم، متجاهلاً ما يجري من استغلال وحشي للطفولة من قِبل الميليشيا، واستخدامهم وقودًا لمعاركها العبثية وتنفيذ السياسات التدميرية الإيرانية".

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والمتصاعدة، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.