«ثقتي في ربنا كبيرة».. أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته لزوجته منة عرفة

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عبر الفنان الشاب محمود المهدي عن سعادته البالغة بعودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة بعد إعلان انفصالهما خلال الأيام الماضية بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب «المهدي» عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، قائلاً: «الحمدالله دائما ثقتي في ربنا كبيرة وشكرا لكل واحد اتمنى الخير لينا ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك اضعاف الاضعاف».

محمود المهدي عبر إنستجرام

كانت الفنانة منة عرفة أعلنت عن عودتها لزوجها محمود المهدي، قائلة: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتو يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقه فا بقي أبغض الحلال عند الله بنسبالكو نكته أو حاجة تتمسخروا عليها».

وأضافت: «رهان بتعملوه مع بعض على إننا مش هنكمل ! أو مادة خام للشماتة فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهله على الست أو على الرجل أو على اهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي إلى ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا اني في موقف لا احسد علیه وشمتانين فينا!! قد ايه انتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في في قلوبكم رحمه، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض».

وتابعت: «لكن دي غلطي انا اني شاركتكوا حياتي الشخصية، الانسان بيغلط عشان يتعلم وانا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، يمكن الخلاف إلى حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانو بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقي انهم كانوا مستنين اول مشکله عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي».

واختتمت: «بس والله ربنا مش هينولهلكو وربنا يخليلي اهلي وزوجي والناس إلى بتتمنالي الخير وواقفت جمبي، وكلمه اخيره للسادة الصحفيين ارجوكوا كفاية بقي ارحمونا حرام عليكوا».