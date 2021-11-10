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«التعليم العالي»: تجديد ندب محمد الشرقاوي معاونًا للوزير للتمويل والاستثمار

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«التعليم العالي»: تجديد ندب محمد الشرقاوي معاونًا للوزير للتمويل والاستثمار «التعليم العالي»: تجديد ندب محمد الشرقاوي معاونًا للوزير للتمويل والاستثمار

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة للعمل معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.

جدير بالذكر أن محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في البنوك والتمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، وحاضر في عدد من الجامعات البريطانية منها هيرويت وات، استراثكلايد، وإدنبرة، فضلاً عن أنه عضو بالجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.

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