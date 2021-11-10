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عمر كمال يطرح كليب أغنيته «ضيعنا» مع عبدالباسط حمودة

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عمر كمال يطرح كليب أغنيته «ضيعنا» مع عبدالباسط حمودة عمر كمال يطرح كليب أغنيته «ضيعنا» مع عبدالباسط حمودة

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طرح المطرب عمر كمال كليب ديو أغنيته الجديدة «ضيعنا» من إنتاجه مع المطرب عبدالباسط حمودة، من توزيع إسلام شيبسى، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أول أغنية يقوم بإنتاجها على نفقته الخاصة.

وكان عمر قد أحيا مؤخرا حفل في تركيا، بعد أحياء حفل جماهيري كبير في إسبانيا، بمشاركة عدد كبير من الجالية العربية والمصرية بالعاصمة الإسبانية.

وأكد عمر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أنه فخور بالشعبية آلتي حققها مع كل العرب في معظم الدول العربية وتمني أن يكون عند حسن ظنهم دائما.

واضاف أنه من المقرر أن يحيي حفل في موسم الرياض ١١،١٢ نوفمبر الجاري.

المصرى اليوم

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