★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ويواجه منتخب الجزائر نظيره جيبوتي في المباراة التي تقام الجمعة 12 -11-2021 على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تقام مباراة الجزائر وجيبوتي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على قناة الأولى الجزائرية وقناة أون تايم سبورتس المصرية.

وكان الاتحاد الجيبوتي قد طلب من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.

ENTV TNT Algeria

NileSat 7°W – 11680 H 27500

Alcomsat 24.8°W-12160 H 30000

SES4 22°W- 12674 H 20255

Biss: 11 00 00 11 00 00 00 00

TV6 HD Algerie

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

Sport TV5 Portugal

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12476 H 27500