قاضي «داعش الزاوية الحمراء»: المتهمون جماعة «ملعونة تبنت أفكار متطرفة»

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قال المستشار محمد شيرين فهمى قبل الحكم على المتهمين في قضية المعروفة إعلاميا «داعش الزاوية الحمراء» بالسجن المؤبد على 3 متهمبن والمشدد 3 و10 لـ٢ آخرين، إن المتهمين «جماعة ملعونة أطلقت على نفسها اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتبنت أفكار متطرفة ومغلوطة من بينها تكفير كل ما يخالف أفكارهم في المنهج أو العقيدة واستباحة دمه، وتكفير العوام من الناس إذا لم ينضموا إليها ويشاركونهم في إرتكاب العمليات الإرهابية».

أضاف: «فضلا عن تكفيرهم لأفراد القوات المسلحة والشرطة في الدول الإسلامية والعربية ووصفهم بالطواغيت وأعوان الطواغيت بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من منظورهم بما يرتب وجوب محاربتهم والخروج عليهم بالقوة والسلاح واستهدافهم وكافة منشآتهم،اضافة إلى استباحة دماء المسيحيين واستهداف كنائسهم».

كانت محكمة الجنايات عاقبت 5 متهمين بالسجن المؤبد والمد من 3 لـ10سنوات وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.