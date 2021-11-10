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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتيا في كل الخضر والفاكهة، وتصدّر حاليًا إلى بعض الدول مع وجود طفرات كبيرة من الإنتاج الحيواني والدواجن.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إلى أن أسعار السلع مستقرة مقارنة بالأعوام الماضية، متوقعًا تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وشدد القرش، على أن الحكومة لا تتأخر بما لديها من إمكانيات في خدمة الفلاح المصري والسعي لمضاعفة دخله وتوجيه الشكر له في كل مناسبة على جهوده.