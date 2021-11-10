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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق قام بتجهيز عدد كبير من الفتيات اللاتي يعانين من مشكلات مادية، تيسيرًا على الأسر، مضيفا: «الصندوق يساعد في تجهيز الفتيات».

وتابع «مختار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه تم توزيع أكثر من 3000 بطانية و36 طن مواد جافة، وهذا لمساعدة المواطنين ونحن في بداية فصل الشتاء.

ولفت إلى أن صندوق تحيا مصر يعاون أجهزة الدولة في دعم أنشطة الحماية الاجتماعية، وكشف أن تبرعات المواطنين تصل إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن هناك سيدة من المنوفية تدعى الدكتورة مديحة لاشين تبرعت بـ18 فدانًا مستصلحة لصندوق تحيا مصر، مؤكدًا تسلّم الأرض.