«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية» (صور)

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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية»، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الحزب بمحافظة القليوبية.

دارت الندوة بحسب بيان، الأربعاء، حول تعريف التغيرات المناخية، باعتبارها ذلك الاختلال الذي يحدث في الظروف الجوية المعتاد عليها سطح الأرض من اختلاف في درجات الحرارة وهطول الأمطار وطبيعة الرياح، بالإضافة إلى ارتفاع في حرارة الغلاف الجوي المحيط بالأرض بسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، وأن هناك أسبابًا طبيعية تساهم في تغير المناخ وتكون خارجة عن نطاق البشر، وأسباب غير طبيعية يساهم فيها البشر بما يمارسونه من أنشطة تضرّ بالبيئة، وأن التغير المناخي يؤثر على القطاع الزراعي، حيث يتأثر باى تغيرات مناخية ويمتد هذا التأثير ليشمل التربة، كما تتأثر المحاصيل الزراعية بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات ثانى اكسيد الكربون.

وتعد محاصيل الخضر من اكثر المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات المناخية وتتعرض للتلف، كما أن الآفات الزراعية والحشرات صديقة لدرجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون يؤثر على الوظائف الفسيولوجية للافات الحشرية، ما يؤدي لقصر دورة حياتها، وبالتالي تزايد اعداها بسرعة كبيرة.

وأشاد الحضور بدور حزب مستقبل وطن في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب، لتوعيتهم بأنسب الطرق لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

فيما أكد النائب عاطف ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع القري والمدن بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، للحصول على أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية» بحزب مستقبل وطن

ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية» بحزب مستقبل وطن

ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية» بحزب مستقبل وطن

ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية» بحزب مستقبل وطن

ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية» بحزب مستقبل وطن