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شركة صينية تفوز بتنفيذ محطة حاويات الإسكندرية والسخنة الجديدتين

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شركة صينية تفوز بتنفيذ محطة حاويات الإسكندرية والسخنة الجديدتين شركة صينية تفوز بتنفيذ محطة حاويات الإسكندرية والسخنة الجديدتين

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وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وكليمنس شينج، رئيس قطاع أوربا وأفريقيا لشركة هاتشيسون الصينية العالمية لتطوير الموانئ مذكرة لدراسة التعاون المشترك في مجال انشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض والحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة وانشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء السخنة مع هاتشسون الدولية للموانئ.

وأكد وزير النقل أن مشروع رصيف 100 يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الاسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الكبير بجعل مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات مضيفا أنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، وحيث يبلغ طول الرصيف 1800 م وعمقه 17 متر وظهير خلفى بمساحة 660 ألف م2 وبتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.

وأضاف الوزير ان مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق احدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

المصرى اليوم

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