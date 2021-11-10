بث مباشر مباراة الامارات وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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يخوض منتخب الإمارات الشقيق لقاءاً هاماً ومرتقباً أمام نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، وينطلق اللقاء بين المنتخب الإماراتي وكوريا الجنوبية عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت السعودية والثالثة بتوقيت الإمارات.

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب منتخب الإمارات، أن «الأبيض» سيقدم أفضل ما لديه أمام كوريا الجنوبية غدًا الخميس، في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: «المنتخب الكوري الجنوبي يعد أحد أفضل منتخبات المجموعة، وترتيبه متقدم في تصنيف فيفا، ومع هذا، لدي ثقة في لاعبي (الأبيض)، وسنلعب بجرأة ونحاول تقديم الأفضل».

وأشار إلى أن تحضيرات المنتخب الإماراتي جرت بصورة جيدة في فترة ما قبل المباراة.وعن أخطر لاعبي المنتخب الكوري.

قال فان مارفيك: «لا نركز على لاعب بعينه، لكنني أعرف قوة المنتخب الكوري، ولذا حرصنا على الوصول مبكرًا إلى كوريا للتحضير بشكل جيد للمباراة».

وأضاف: «قمنا باستعداداتنا المعتادة، وحسب برنامجنا الموضوع مسبقًا، وأنا مسرور أننا وصلنا مبكرًا إلى كوريا، وسعيد بمكان الإقامة وملاعب التدريب، ومعنويات اللاعبين مرتفعة جدًا، والجميع جاهز للمباراة».