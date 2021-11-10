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«حمايتنا في نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا (صور)

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«حمايتنا في نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا (صور) «حمايتنا في نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا (صور)

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قامت مؤسسة أضواء المستقبل، بدعم من السفارة الألمانية بالقاهرة، بتنفيذ حملة رش وتعقيم «زرايب الخصوص»، وعزبة النخل، بمشاركة قيادات مجتمعية وشبابيه، تحت شعار «حمايتنا في نظافتنا»، ومحاربة .

وقال سامح ادوارد مدير عام المؤسسة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه تم عمل لقاءات توعية وتشجيع للعاملين في جمع وفرز القمامة على الحصول على التطعيم وأهميته ومخاطر الإصابة بالفيروس وكيفية الوقاية، مشيرا إلى أن الحملة التي بدأت هذا الأسبوع، تستهدف ٨٠٠ من العاملين بهذا القطاع بخلاف أطفالهم.

وأضاف: تم توزيع ألعاب ووسائل توعية وأدوات للنظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن المؤسسة مستمرة في مشاركة جهود المصرية في حماية المواطن المصري وخاصة المناطق الفقيرة والمهمشة.

«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا
«حمايتنا فى نظافتنا».. حملة لرش وتعقيم زرايب الخصوص وعزبة النخل للوقاية من كورونا

المصرى اليوم

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