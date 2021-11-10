«المالية» تكشف مصير إدراج «التوكتوك» ضمن مبادرة إحلال السيارات

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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، إنه لا يوجد أي تغيير متعلق بشروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات، مؤكدًا أنه حتى من تتخطى أعمارهم 65 سنة متاح لهم التسجيل بالمبادرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية ستشهد تحركًا في أسعار السيارات على مستوى العالم؛ بسبب ندرة بعض المكونات المستوردة من الخارج ومنها الرقائق.

وتابع أن السيارات التي يتم تقديمها في المبادرة مصنعة بمكون محلي بنسبة 45%، لافتُا إلى أنه بعد جائحة كورونا تأثرت بعض المصانع التي تصنع الرقائق ومنها ما توقف إنتاجه؛ مؤكدًا أن ماركات سيارات كبيرة على مستوى العالم توقفت عن الإنتاج؛ وهذا أدى لزيادة أسعار السيارات.

وأوضح أن الشركات التي تتعامل مع المبادرة زادت قيمة مكونات تصنيع السيارات لديها، بالإضافة لظهور موديلات العام الجديد (2022)، وندرة الإنتاج؛ مؤكدًا أن هذه عوامل أدت لتحريك السعر، لافتًا إلى اتخاذ المبادرة عدة إجراءات منها: لا يتسنى زيادة السعر أكثر من 10% من السعر الحالي، لافتًا إلى التزام الشركات المتعاقدة مع المبادرة بعقود التوريد.

ولفت إلى أن زيادة الأسعار في المبادرة، بدأت من 3 آلاف جنيه وحتى 18 ألف جنيه؛ حسب مواصفات السيارة، مؤكدًا أن سعر السيارة في المبادرة أقل من السعر خارجها حتى بعد زيادة الأسعار، موضحًا أن هذا الأمر ضمن مميزات المبادرة.

وشدد على أن الأشخاص الذين من حقهم استلام السيارات بالسعر القديم قبل ارتفاع الأسعار يقدرون بحوالي 400 أو 500 شخص على مستوى السيارات الموجودة حاليًا لدى المبادرة؛ مشيرًا إلى أن هؤلاء انتظروا كثيرًا في قائمة الانتظار وخلال تلك الفترة تحركت السعر وليس لهم ذنب في ذلك.

وأشار إلى أن موضوع إحلال التوكتوك لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد، لافتًا إلى أن الدولة ستعمل على تقنين أوضاعه؛ مؤكدًا أنه بعد ذلك يمكن لهذه المركبة الدخول في مبادرة الإحلال والتجديد.