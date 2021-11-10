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«24 دولار».. ارتفاع في اليوم الأربعاء 10-11-2021

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«24 دولار».. ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10-11-2021 «24 دولار».. ارتفاع في اليوم الأربعاء 10-11-2021

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10-11-2021 بنحو 24 دولار فى سعر أونصة الذهب اليوم لتصل إلي 1856 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 إلي 205.12 ريال سعودي، بدلاً من 191.68 ريال أمس.

تستعرض المصري اليوم لقراءها الأعزاء خدمة الذهب في يوميًا بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

وارتفع سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء كما يلي:

  • سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 223.77 ريال سعودي ويعادل 59.67 دولار.
  • فى السعودية اليوم عيار 22 بلغ 205.12 ريال سعودي ويعادل 54.70 دولار.
  • سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بلغ 195.80 ريال ويعادل 52.21 دولار أمريكي.
  • سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 وصل إلي 167.83 ريال سعودي ويعادل 44.75 دولارأمريكي.
  • سعر كيلو الذهب فى السعودية عيار 24 اليوم عند 223 ألفًا و770 ريالاً سعوديًا بما يعادل 59 ألفًا و672 دولارا.
  • سعر الجنيه الذهب عيار 21 زنة 8 جرامات بلغ 1556.39 ريال سعودي بما يعادل 417.70 دولار.
  • سعر سبيكة الذهب عيار 24 زنة أوقية عند 6960.00 ريال وتعادل 1856 دولارات.
  • سعر سبيكة الذهب 5 أوقية 34 ألفًا 800 ريالاً سعوديًا بما يعادل 9280 دولار.
  • سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 10 أوقية اليوم بلغ 69 ألفًا و600 ريالا بما يعادل 18560 دولارًا.
ذهب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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